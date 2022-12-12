Устинов Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1924
Сын: Устинов Георгий Яковлевна
Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна
гр - не точный. Старший брат
Рождение ребёнка
1925
Сын: Устинов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1927
Дочь: Устинова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
05.09.1939
Дочь: Богатырева Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно