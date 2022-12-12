Устинов Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Яков Павлович

Устинов Яков Павлович

avatar

Место рождения

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Устинов Павел Григорьевич

Мать: Устинова Арина Ананиевна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Устинов Георгий Яковлевна

Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
гр - не точный. Старший брат
Рождение ребёнка
1925

Сын: Устинов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1927

Дочь: Устинова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.09.1939

Дочь: Богатырева Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Устинова Анастасия Федоровна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close