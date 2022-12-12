Лебедева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Устинова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лебедева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович
Смерть
Неизвестно