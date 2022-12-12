Лебедева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лебедев Яков Федорович

Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Устинова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лебедева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лебедев Федор Екимович

Смерть
Неизвестно
Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
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