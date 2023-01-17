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Лебедев Федор Екимович

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Место рождения

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лебедев Яков Федорович

Мать ребёнка: Лебедева Елизавета

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Устинова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Лебедева Елизавета

Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лебедева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лебедева Елизавета

Смерть
Неизвестно
Думчево, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
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