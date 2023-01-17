Лебедев Федор Екимович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Лебедева Елизавета
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Устинова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Лебедева Елизавета
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лебедева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лебедева Елизавета
Смерть
Неизвестно