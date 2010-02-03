Богатырева (Устинова) Таисия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1939
Дата смерти03.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939
Бракосочетание
01.11.1960
Рождение ребёнка
15.06.1961
Сын: Богатырев Александр Александрович
Отец ребёнка: Богатырев Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Калмыкова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Богатырев Александр Александрович
Верхняя Тёя, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
03.02.2010
Жетыген, Илийский район, Алматинская область