Богатырева (Устинова) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Устинова) Таисия Яковлевна

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Место рождения

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.09.1939

Дата смерти

03.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939

Отец: Устинов Яков Павлович

Мать: Устинова Анастасия Федоровна

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.11.1960

Муж: Богатырев Александр Александрович

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1961

Сын: Богатырев Александр Александрович

Отец ребёнка: Богатырев Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Калмыкова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Богатырев Александр Александрович

Верхняя Тёя, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
03.02.2010
Жетыген, Илийский район, Алматинская область
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