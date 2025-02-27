(Достовалова) Параскева Ивановна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Достовалова) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Достовалов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1883

Муж: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
13.11.1883

Сын: Калашников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
15.05.1885

Сын: Калашников Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
24.12.1886

Сын: Калашников Степан Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
04.09.1888

Дочь: (Калашникова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Калашников Даниил Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Калашников Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Калашников Николай Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
17.11.1894

Сын: Калашников Яков Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
09.08.1896

Сын: Калашников Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
25.03.1899

Дочь: (Калашникова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
02.07.1900

Сын: Калашников Антон Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
16.03.1902

Сын: Калашников Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Калашников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Калашников Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович

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