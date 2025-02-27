(Достовалова) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Достовалов Иван
Мать: не указана
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Степан Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Дочь: (Калашникова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Даниил Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Николай Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Дочь: (Калашникова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Антон Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович
Сын: Калашников Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Калашников Ефим Максимович