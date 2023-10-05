Калашников Данила Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.12.1889
Дата смерти19.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889
Отец: Калашников Ефим Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
25.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна
Смерть
19.04.1965