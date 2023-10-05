Калашников Данила Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Данила Ефимович

Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

17.12.1889

Дата смерти

19.04.1965

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889

Отец: Калашников Ефим Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
25.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна

Смерть
19.04.1965

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