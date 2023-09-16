Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1900
Дата смертиОколо ?.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Данила Ефимович
Рождение ребёнка
25.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Данила Ефимович
Смерть
Около ?.04.1987