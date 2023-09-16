Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботова (Осьмакова) Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1900

Дата смерти

Около ?.04.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Данила Ефимович

Рождение ребёнка
25.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Данила Ефимович

Смерть
Около ?.04.1987

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