село Малая Владимировка, село Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область (на 2022) — Familio

Малая Владимировка

Бескарагайский район, Абайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Семипалатинский уезд, Александровская волость
8Мало-Владимирская, д.Всех дворов: 90. 635

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Абайская область, Бескарагайский район, Маловладимировский сельский округ
село Малая ВладимировкаМалая Владимировка а.103845100
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