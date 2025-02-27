Калашников Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
02.09.1935
Сын: Калашников Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
20.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна