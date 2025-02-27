Калашников Василий Ефимович 12.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1910

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910

Отец: Калашников Ефим Максимович

Мать: (Достовалова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
02.09.1935

Сын: Калашников Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
20.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Анастасия Терентьевна

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