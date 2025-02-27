Калашников Иван Ефимович 13.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883

Отец: Калашников Ефим Максимович

Мать: (Достовалова) Параскева Ивановна

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: (Калашникова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калашникова Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1923

Сын: Калашников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна

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