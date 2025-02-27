Калашников Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: (Калашникова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калашникова Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1923
Сын: Калашников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна