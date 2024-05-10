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Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863 ст.

Отец: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Мать: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-490
Бракосочетание
28.07.1880 ст.

Жена: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-379 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Отец - солдат
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Артемий Григорьевич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1122
Бракосочетание
14.01.1913 ст.

Жена: Подурова-Кудашева Феврония Васильевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2021 Он - вторым, она - первым браком
Рождение ребёнка
10.08.1919 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Феврония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно
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