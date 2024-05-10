Подуров-Кудашев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.01.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863 ст.
ОГАОО-173-12-490
Бракосочетание
28.07.1880 ст.
ОГАОО-173-16-379 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна
Отец - солдат
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Артемий Григорьевич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна
ОГАОО-173-16-1122
Бракосочетание
14.01.1913 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2021 Он - вторым, она - первым браком
Рождение ребёнка
10.08.1919 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Феврония Васильевна
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно