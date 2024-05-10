Подурова-Кудашева (Третьякова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1859 ст.
Дата смерти15.07.1907 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1859 ст.
ОГАОО-173-11-2092
Бракосочетание
28.07.1880 ст.
ОГАОО-173-16-379 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович
Отец - солдат
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Артемий Григорьевич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович
ОГАОО-173-16-1122
Смерть
15.07.1907 ст.
ОГАОО-173-16-1694