Подурова-Кудашева (Третьякова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодурова-Кудашева (Третьякова) Прасковья Ивановна

Подурова-Кудашева (Третьякова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.10.1859 ст.

Дата смерти

15.07.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1859 ст.

Отец: Третьяков Иван Дмитриевич

Мать: Третьякова Авдотья Ефимовна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-2092
Бракосочетание
28.07.1880 ст.

Муж: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-379 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Отец - солдат
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Артемий Григорьевич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1122
Смерть
15.07.1907 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1694
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close