Подурова-Кудашева Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смерти30.11.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1861 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович
ОГАОО-173-12-410
Рождение ребёнка
05.01.1863 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович
ОГАОО-173-12-490
Рождение ребёнка
09.03.1870 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.
Дочь: Подурова-Кудашева Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1911 ст.