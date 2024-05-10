Подурова-Кудашева Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

30.11.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1861 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-410
Рождение ребёнка
05.01.1863 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-490
Рождение ребёнка
09.03.1870 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.

Дочь: Подурова-Кудашева Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подуров-Кудашев Иван Петрович

Смерть
30.11.1911 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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