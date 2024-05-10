Подуров-Кудашев Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения09.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1870 ст.
Бракосочетание
08.01.1889 ст.
ОГАОО-173-16-694 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
07.07.1894 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Александр Кириллович
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Герасимовна
ОГАОО-173-16-889
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Иван Кириллович
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Герасимовна
Смерть
Неизвестно