Подурова-Кудашева (Ильина) Степанида Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подурова-Кудашева (Ильина) Степанида Герасимовна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1889 ст.

Муж: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-694 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
07.07.1894 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Александр Кириллович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-889
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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