Подурова-Кудашева (Ильина) Степанида Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Бракосочетание
08.01.1889 ст.
ОГАОО-173-16-694 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
07.07.1894 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Александр Кириллович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович
ОГАОО-173-16-889
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Иван Кириллович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно