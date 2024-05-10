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Подуров-Кудашев Иван Петрович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.

Отец: Подуров-Кудашев Петр Андреевич

Мать: Подурова-Кудашева Степанида Александровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1509
Рождение ребёнка
02.01.1861 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-410
Рождение ребёнка
05.01.1863 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-490
Рождение ребёнка
09.03.1870 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.

Дочь: Подурова-Кудашева Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна

Смерть
Неизвестно
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