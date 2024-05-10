Подуров-Кудашев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения24.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.
ОГАОО-173-11-1509
Рождение ребёнка
02.01.1861 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна
ОГАОО-173-12-410
Рождение ребёнка
05.01.1863 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна
ОГАОО-173-12-490
Рождение ребёнка
09.03.1870 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.
Дочь: Подурова-Кудашева Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Степанида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно