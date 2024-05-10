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Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.

Отец: Подуров-Кудашев Григорий Иванович

Мать: Подурова-Кудашева Прасковья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-659
Бракосочетание
01.11.1906 ст.

Жена: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-100 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Ранение
11.03.1915 ст.
Старший унтер-офицер 192-го пехотного Рымникского полка Выс. Долина Гора; с. Альзо-Мерьзе https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13009600/
Рождение ребёнка
01.11.1919 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно
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