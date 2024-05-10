Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.
ОГАОО-173-16-659
Бракосочетание
01.11.1906 ст.
ОГАОО-173-17-100 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Ранение
11.03.1915 ст.
Старший унтер-офицер 192-го пехотного Рымникского полка Выс. Долина Гора; с. Альзо-Мерьзе https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13009600/
Рождение ребёнка
01.11.1919 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Михаил Кузьмич
Мать ребёнка: Подурова-Кудашева Анастасия Васильевна
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно