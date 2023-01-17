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Суровцов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.10.1836 ст.

Дата смерти

27.09.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1836 ст.

Отец: Суровцов Алексей Адрианович

Мать: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
У пономаря сей Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда Алексея Адрианова и его жены Клавдии Ивановой родился сын Виктор. Восприемник – той же церкви дьячок, младенцу дедушка родной Иван Фе... Показать все
Образование
?.06.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию, среднее отделение.
Работа или профессия
С ?.08.1856 по ?.06.1861 ст.
Возрождение, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Успенской Семигородней Пустыни.
Работа или профессия
30.07.1861 ст.
Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рукоположен в сан диакона к Троицкой Печорской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
С 23.02.1867 по 27.09.1878 ст.
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик диакон Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Суровцова Мария Ивановна

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Викторовна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Ивановна

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.

Дочь: Суровцова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Ивановна

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.09.1878 ст.
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