Суровцов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1836 ст.
Дата смерти27.09.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.10.1836 ст.
У пономаря сей Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда Алексея Адрианова и его жены Клавдии Ивановой родился сын Виктор. Восприемник – той же церкви дьячок, младенцу дедушка родной Иван Фе... Показать все
Образование
?.06.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию, среднее отделение.
Работа или профессия
С ?.08.1856 по ?.06.1861 ст.
Возрождение, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Успенской Семигородней Пустыни.
Работа или профессия
30.07.1861 ст.
Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рукоположен в сан диакона к Троицкой Печорской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
С 23.02.1867 по 27.09.1878 ст.
Псаломщик диакон Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1868
Жена: Суровцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Викторовна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.
Дочь: Суровцова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Ивановна
Смерть
27.09.1878 ст.