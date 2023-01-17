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Суровцова Мария Ивановна

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Место рождения

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Суровцов Виктор Алексеевич

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Суровцов Виктор Алексеевич

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.

Дочь: Суровцова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Суровцов Виктор Алексеевич

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Просфорня при Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда. Вдова диакона этой церкви.
Смерть
После 1917
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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