Суровцова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Суровцов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.
Дочь: Суровцова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Суровцов Виктор Алексеевич
Работа или профессия
1915
Просфорня при Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда. Вдова диакона этой церкви.
Смерть
После 1917