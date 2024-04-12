Шелупина (Иванова) Нюра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелупина (Иванова) Нюра Антоновна

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Место рождения

Федоровка

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Иванов Антон Петрович

Мать: Иванова Домна Максимовна

Рождение ребёнка
16.12.1943

Дочь: Острецова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Шелупин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1950

Сын: Шелупин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Шелупин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Шелупин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.03.1961

Сын: Шелупин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1964

Сын: Шелупин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелупин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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