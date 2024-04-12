Шелупина (Иванова) Нюра Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Иванов Антон Петрович
Мать: Иванова Домна Максимовна
Рождение ребёнка
16.12.1943
Дочь: Острецова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Шелупин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1950
Сын: Шелупин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.1952
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
07.04.1956
Сын: Шелупин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1961
Сын: Шелупин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1964
Сын: Шелупин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровая Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шелупин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно