Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шелупин Андрей Васильевич
Шелупин Андрей Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1945
Пол
Мужской
Отец
Шелупин Василий Алексеевич
1913 г.р.
Мать
Шелупина (Иванова) Нюра Антоновна
Около 1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945
Отец:
Шелупин Василий Алексеевич
Мать:
Шелупина Нюра Антоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия