Шелупин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелупин Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: Шелупин Василий Алексеевич

Мать: Шелупина Нюра Антоновна

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