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Шелупин Павел Васильевич
Шелупин Павел Васильевич
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
16.04.1952
Пол
Мужской
Отец
Шелупин Василий Алексеевич
1913 г.р.
Мать
Шелупина (Иванова) Нюра Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1952
Отец:
Шелупин Василий Алексеевич
Мать:
Шелупина Нюра Антоновна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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