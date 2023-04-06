Шелупин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелупин Павел Васильевич

Шелупин Павел Васильевич

avatar

Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

16.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1952

Отец: Шелупин Василий Алексеевич

Мать: Шелупина Нюра Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close