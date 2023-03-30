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Шелупин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1943

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.06.1950

Сын: Шелупин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Шелупин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Шелупин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.03.1961

Сын: Шелупин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1964

Сын: Шелупин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелупин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелупина Нюра Антоновна

Смерть
1978
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