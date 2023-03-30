Шелупин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1943
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Рождение ребёнка
03.06.1950
Сын: Шелупин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Рождение ребёнка
16.04.1952
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
07.04.1956
Сын: Шелупин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Рождение ребёнка
01.03.1961
Сын: Шелупин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1964
Сын: Шелупин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелупин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шелупина Нюра Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелупина Нюра Антоновна
Смерть
1978