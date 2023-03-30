Иванова (Бобкова) Домна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бобкова) Домна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

С 1977 по 1978

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: Бобков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1930

Сын: Иванов Николай Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Новосибирская обл, Доволенский р-н, Романовский с/с, п. Фёдоровский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелупина Нюра Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вада Мария (Маруся) Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Анастасия (Ася) Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
С 1977 по 1978
Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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