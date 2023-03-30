Иванова (Бобкова) Домна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1897
Дата смертиС 1977 по 1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
Отец: Бобков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1930
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Новосибирская обл, Доволенский р-н, Романовский с/с, п. Фёдоровский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелупина Нюра Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вада Мария (Маруся) Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Анастасия (Ася) Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Петрович
Смерть
С 1977 по 1978