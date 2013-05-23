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Иванов Николай Антонович

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Место рождения

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.12.1930

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930

Отец: Иванов Антон

Мать: не указана

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1963

Сын: Иванов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Люба Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Петровна

Смерть
23.05.2013
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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