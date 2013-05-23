Иванов Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения10.12.1930
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930
Отец: Иванов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1963
Сын: Иванов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Люба Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Надежда Петровна
Смерть
23.05.2013
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область