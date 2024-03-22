Иванов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1967
Отец: Иванов Николай Антонович
Мать: Иванова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1989
Дочь: Иванова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
29.10.1995
Дочь: Мельницына Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина Федоровна