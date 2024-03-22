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Иванов Виктор Николаевич

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Место рождения

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1967

Отец: Иванов Николай Антонович

Мать: Иванова Надежда Петровна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1989

Дочь: Иванова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Галина Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.1995

Дочь: Мельницына Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Галина Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Федоровна

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