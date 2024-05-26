Носалевич (Иванова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насолевич Василий
Рождение ребёнка
19.?.1971
Дочь: Насолевич Марина Васильевна
Отец ребёнка: Насолевич Василий
Рождение ребёнка
13.05.1974
Дочь: Голод (Носалевич) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Насолевич Василий
Рождение ребёнка
02.01.1980
Дочь: Пахомова (Носалевич) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Насолевич Василий