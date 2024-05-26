Носалевич (Иванова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носалевич (Иванова) Галина Николаевна

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Место рождения

Федоровский, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

19.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1950

Отец: Иванов Николай Антонович

Мать: Иванова (Видинеева) Надежда Петровна

Федоровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насолевич Василий

Рождение ребёнка
19.?.1971

Дочь: Насолевич Марина Васильевна

Отец ребёнка: Насолевич Василий

Рождение ребёнка
13.05.1974

Дочь: Голод (Носалевич) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Насолевич Василий

Рождение ребёнка
02.01.1980

Дочь: Пахомова (Носалевич) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Насолевич Василий

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