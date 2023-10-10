Насолевич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насолевич Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Насолевич Марина Васильевна

Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1974

Дочь: Голод Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1980

Дочь: Пахомова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носалевич Галина Николаевна

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