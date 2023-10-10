Насолевич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Насолевич Марина Васильевна
Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1974
Дочь: Голод Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1980
Дочь: Пахомова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Носалевич Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно