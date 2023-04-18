Голод (Носалевич) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голод (Носалевич) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1974

Пол

Женский

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

Около 1951 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1974

Отец: Насолевич Василий

Мать: Носалевич Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голод Юрий

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голод Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Юрий

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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