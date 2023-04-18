Голод (Носалевич) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1974
Отец: Насолевич Василий
Рождение ребёнка
Около 1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голод Юрий
Рождение ребёнка
2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голод Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голод Юрий
Место жительства
Неизвестно