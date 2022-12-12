Иванова (Веденеева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Веденеева) Надежда Петровна

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Место рождения

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Веденеев Пётр

Мать: не указана

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1963

Сын: Иванов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Люба Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Антонович

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