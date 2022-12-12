Иванова (Веденеева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1930
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Отец: Веденеев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1963
Сын: Иванов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Люба Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно