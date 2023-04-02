Видинеева (Савосьянова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видинеева (Савосьянова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Иванова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видинеев Пётр Васильевич

Смерть
1932
Новосибирская обл, Доволенский р-н, Романовский с/с, п. Романовка
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