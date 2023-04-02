Видинеева (Савосьянова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Иванова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич
Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932
Новосибирская обл, Доволенский р-н, Романовский с/с, п. Романовка