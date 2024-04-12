Бобко (Плут) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобко (Плут) Мария Даниловна

Место рождения

Марьяновка, Сумська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Плут Даниил Леонтьевич

Мать: Плут Мария Михайловна

Марьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Иванова Домна Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Бобков Георгий Максимович

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Жениху 26 Невесте 22
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ирина (Арина) Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Бобко Александра Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1911

Сын: Бобко Михаил Максимович

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Сын: Бобко Сергей Максимович

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Бобко Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Орикова Нюся Максимовна

Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Г. Исфара Таджикистан
Смерть
Около 1945
Г. Исфара Таджикистан
Наступила на провод, когда шла по улице на работу к дочери Нюси (Анна), что бы внука принести на кормление. Малыш отлетел и выжил, а она умерла
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