Бобко (Плут) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Плут Даниил Леонтьевич
Мать: Плут Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Иванова Домна Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Бобков Георгий Максимович
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Бракосочетание
09.02.1905
Жениху 26 Невесте 22
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ирина (Арина) Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Бобко Александра Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1911
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1915
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Бобко Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Орикова Нюся Максимовна
Отец ребёнка: Бобко Максим Степанович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Г. Исфара Таджикистан
Смерть
Около 1945
Г. Исфара Таджикистан
Наступила на провод, когда шла по улице на работу к дочери Нюси (Анна), что бы внука принести на кормление. Малыш отлетел и выжил, а она умерла