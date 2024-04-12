Бобко Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения1877 или 1889
Дата смерти09.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1877 или 1889
Отец: Бобко Степан Осипович?
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Иванова Домна Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Бобков Георгий Максимович
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Бракосочетание
09.02.1905
Жена: Бобко Мария Даниловна
Жениху 26 Невесте 22
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ирина (Арина) Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Бобко Александра Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
20.09.1911
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
01.10.1915
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Бобко Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Орикова Нюся Максимовна
Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна
Смерть
09.02.1920
Умер от тифа Было 42 года Похоронен в Чернаках