Бобко Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобко Максим Степанович

Место рождения

Подолки, Сумська область

Дата рождения

1877 или 1889

Дата смерти

09.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 или 1889

Отец: Бобко Степан Осипович?

Мать: не указана

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Иванова Домна Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Бобков Георгий Максимович

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Жениху 26 Невесте 22
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ирина (Арина) Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Бобко Александра Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1911

Сын: Бобко Михаил Максимович

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Сын: Бобко Сергей Максимович

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Бобко Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Орикова Нюся Максимовна

Мать ребёнка: Бобко Мария Даниловна

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.02.1920
Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от тифа Было 42 года Похоронен в Чернаках
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