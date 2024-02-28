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Плут Даниил Леонтьевич

Место рождения

Марьяновка, Сумська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

21.01.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бобко Мария Даниловна

Мать ребёнка: Плут Мария Михайловна

Марьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Плут Антон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Марьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Плут Вера Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мокаренко Марфа Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.01.1916
Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от тифа
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