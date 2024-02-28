Плут Даниил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти21.01.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бобко Мария Даниловна
Мать ребёнка: Плут Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Плут Антон Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Плут Вера Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мокаренко Марфа Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.1916
Умер от тифа