Вада (Иванова) Мария (Маруся) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Антон
Мать: Иванова Домна
Рождение ребёнка
17.07.1963
Дочь: Одинцева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Вада Иван
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Ивановна
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вада Пётр Иванович
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вада Павел Иванович
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вада Виктор Иванович
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вада Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса (Рая) Ивановна
Отец ребёнка: Вада Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вада Иван