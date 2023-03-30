Вада (Иванова) Мария (Маруся) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вада (Иванова) Мария (Маруся) Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Антон

Мать: Иванова Домна

Рождение ребёнка
17.07.1963

Дочь: Одинцева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Вада Иван

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Ивановна

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вада Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вада Павел Иванович

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вада Виктор Иванович

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вада Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вада Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса (Рая) Ивановна

Отец ребёнка: Вада Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вада Иван

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