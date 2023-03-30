Вада Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вада Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вада Иван

Мать: Вада Мария (Маруся) Антоновна

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