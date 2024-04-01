Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

По 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Галенок Федор

Мать: Голенкова? Предп Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова Анастасия

Рождение ребёнка
01.01.1779

Сын: Голенков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова Анастасия

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1782

Жена: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Ишим, город Ишим, Тюменская область
м. 33 вторым ж. 16 из присыльных
Рождение ребёнка
05.05.1784

Дочь: (Голенкова) Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Голенков Степан Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Ташланова (Голенкова) Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Голенков Петр 2 Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Голенков Тимофей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Рождение ребёнка
28.10.1798

Сын: Голенков Михаил Казак Р. Медвежьего Яковлев

Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева

Смерть
По 1800

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