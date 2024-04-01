Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Галенок Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голенкова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев
Мать ребёнка: Голенкова Анастасия
Рождение ребёнка
01.01.1779
Мать ребёнка: Голенкова Анастасия
Бракосочетание
1782
Ишим, город Ишим, Тюменская область
м. 33 вторым ж. 16 из присыльных
Рождение ребёнка
05.05.1784
Дочь: (Голенкова) Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Ташланова (Голенкова) Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Голенкова (Варавина?) Татьяна Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Рождение ребёнка
28.10.1798
Смерть
По 1800