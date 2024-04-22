Голенков Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.01.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1779
Рождение ребёнка
12.02.1799
Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
04.08.1801
Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Белова Александра Иванова
Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно