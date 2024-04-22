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Голенков Иван Яковлев

Место рождения

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1779

Отец: Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров

Мать: Голенкова Анастасия

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.02.1799

Сын: Голенков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
04.08.1801

Сын: Голенков Матвей Иванов

Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Белова Александра Иванова

Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Голенков Никита Иванов

Мать ребёнка: Голенкова Варвара Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Варвара Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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