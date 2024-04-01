Белова (Голенкова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Голенкова) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Голенков Иван Яковлев

Мать: Голенкова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1

Никита Григорьевич Белов, Анна Васильевна Сухова
Бракосочетание
15.01.1830

Муж: Белов Павел Григорьев 1

м. 20 ж. 19
Рождение ребёнка
22.11.1830

Сын: Белов Георгий Павлов

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1

Рождение ребёнка
07.11.1831

Сын: Белов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1

Рождение ребёнка
1834

Сын: Белов Петр Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1

Рождение ребёнка
25.06.1838

Дочь: (Белова) Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1

Никита Григорьевич Белов, Анна Васильевна Сухова
Смерть
Неизвестно

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