Белова (Голенкова) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Голенков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Иван Павлович
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1
Никита Григорьевич Белов, Анна Васильевна Сухова
Бракосочетание
15.01.1830
м. 20 ж. 19
Рождение ребёнка
22.11.1830
Сын: Белов Георгий Павлов
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1
Рождение ребёнка
07.11.1831
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1
Рождение ребёнка
1834
Сын: Белов Петр Павлович
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1
Рождение ребёнка
25.06.1838
Дочь: (Белова) Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьев 1
Никита Григорьевич Белов, Анна Васильевна Сухова
Смерть
Неизвестно