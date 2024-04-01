Голенков Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПо 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Голенков Иван Яковлев
Бракосочетание
26.01.1831
М. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
13.02.1832
Дочь: Замиралова Мария Никитина
Мать ребёнка: Голенкова Евдокия Дмитриевна
воспр. Михаил Яковлев Голенков, Дарья Дмитриева Ненилина
Рождение ребёнка
04.06.1836
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Голенкова Евдокия Дмитриевна
Смерть
По 1836