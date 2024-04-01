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Голенков Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

По 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Голенков Иван Яковлев

Мать: Голенкова Варвара Тимофеева

Бракосочетание
26.01.1831

Жена: Голенкова Евдокия Дмитриевна

М. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
13.02.1832

Дочь: Замиралова Мария Никитина

Мать ребёнка: Голенкова Евдокия Дмитриевна

воспр. Михаил Яковлев Голенков, Дарья Дмитриева Ненилина
Рождение ребёнка
04.06.1836

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Голенкова Евдокия Дмитриевна

Смерть
По 1836
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