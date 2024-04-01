Голенкова (Захарова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Созонова Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Кряжев Филип Крест. Д.Камышлой, Лузинской Вол Петров
Бракосочетание
26.01.1831
М. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
13.02.1832
Дочь: Замиралова Мария Никитина
Отец ребёнка: Голенков Никита Иванов
воспр. Михаил Яковлев Голенков, Дарья Дмитриева Ненилина
Рождение ребёнка
04.06.1836
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Голенков Никита Иванов
Бракосочетание
20.08.1844
м. 56 вторым браком, ж.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно