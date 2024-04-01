Голенкова (Захарова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова (Захарова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Захаров Дмитрий Казак Р.Камышлова Никифоров

Мать: Захарова Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Созонова Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Кряжев Филип Крест. Д.Камышлой, Лузинской Вол Петров

Бракосочетание
26.01.1831

Муж: Голенков Никита Иванов

М. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
13.02.1832

Дочь: Замиралова Мария Никитина

Отец ребёнка: Голенков Никита Иванов

воспр. Михаил Яковлев Голенков, Дарья Дмитриева Ненилина
Рождение ребёнка
04.06.1836

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Голенков Никита Иванов

Бракосочетание
20.08.1844

Муж: Кряжев Филип Крест. Д.Камышлой, Лузинской Вол Петров

м. 56 вторым браком, ж.?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов

Отец ребёнка: Кряжев Филип Крест. Д.Камышлой, Лузинской Вол Петров

Смерть
Неизвестно
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