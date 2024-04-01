Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.06.1853
Сын: Кряжев Федор Никитин
Мать ребёнка: Кряжева ?
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Буторина Елена Никитина
Мать ребёнка: Кряжева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Кряжева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряжева ?
Смерть
Неизвестно