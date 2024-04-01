Кряжева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1853

Сын: Кряжев Федор Никитин

Отец ребёнка: Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Буторина Елена Никитина

Отец ребёнка: Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Никита Г. Пп Купеческий Внук Филипов

Смерть
Неизвестно
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