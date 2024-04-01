Захаров Дмитрий Казак Р.Камышлова Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти05.07.1813
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Сын: Захаров Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: (Захарова) Устинья Дмитриева
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: Еремскова (Захарова?) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: Ненилина (Захарова) Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: (Захарова) Стефанида Дмитриева
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Дочь: Голенкова (Захарова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова