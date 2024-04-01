Захаров Дмитрий Казак Р.Камышлова Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Дмитрий Казак Р.Камышлова Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

05.07.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Захаров Никифор Отст. Драгун Д. Кривоозерной

Мать: Захарова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Бракосочетание
После 1782

Жена: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Солдатский сын д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Захаров Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Захарова) Устинья Дмитриева

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Еремскова (Захарова?) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Захаров Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ненилина (Захарова) Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Захарова) Стефанида Дмитриева

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Усольцова (Захарова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Голенкова (Захарова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Смерть
05.07.1813
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
62 года года от язвы

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