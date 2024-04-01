Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
24.03.1798
Дочь: Машенскова Дарья Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Голенков Алексей Есаул Кр. Лебяжьей Петров
Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева
Бракосочетание
?.05.1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров
Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенков Иван Петров
Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно