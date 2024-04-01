Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров

Мать: Голенкова Анастасия

Рождение ребёнка
24.03.1798

Дочь: Машенскова Дарья Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Голенков Алексей Есаул Кр. Лебяжьей Петров

Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева

Бракосочетание
?.05.1825

Жена: Красноусова 1, Голенкова 2 Мария Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров

Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Иван Петров

Мать ребёнка: Голенкова Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Параскева Алексеева

Смерть
Неизвестно
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