Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Мать: Голенкова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Василий Евгеньев

Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Голенков Козма Евгеньев

Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
13.10.1844

Дочь: (Голенкова) Елизавета Евгеньева

Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева

Смерть
До 1849

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