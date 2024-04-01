Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенков Василий Евгеньев
Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голенкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
01.11.1839
Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
13.10.1844
Дочь: (Голенкова) Елизавета Евгеньева
Мать ребёнка: Голенкова Мария Яковлева
Смерть
До 1849