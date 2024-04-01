Голенкова Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти16.12.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1798
Дочь: Машенскова Дарья Петрова
Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенков Иван Петров
Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1824
48 лет, чехоткой