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Голенкова Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

16.12.1824

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1798

Дочь: Машенскова Дарья Петрова

Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Голенков Алексей Есаул Кр. Лебяжьей Петров

Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Евгений Уряд. Р. Медвежьего Петров

Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Иван Петров

Отец ребёнка: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенков Петр Сотник, Редута Медвежьего Яковлев

Смерть
16.12.1824
48 лет, чехоткой
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