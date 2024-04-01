Рейтарова Предп. Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти16.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейтаров Петр Казак Кр.Полуденной Никитин
Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубыкина (Рейтарова?) Домна Никитина
Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Рейтаров Василий Уряд. Кр. Полуденной Никитин
Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров
Рождение ребёнка
06.01.1811
Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров
Смерть
16.01.1860
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
78 лет от старости