Рейтарова Предп. Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейтарова Предп. Ирина Яковлева

Рейтарова Предп. Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

16.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейтаров Петр Казак Кр.Полуденной Никитин

Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубыкина (Рейтарова?) Домна Никитина

Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейтаров Никита Петров

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Рейтаров Василий Уряд. Кр. Полуденной Никитин

Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров

Рождение ребёнка
06.01.1811

Сын: Рейтаров Иван Никитин

Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Рейтаров Егор Никитин

Отец ребёнка: Рейтаров Никита Петров

Смерть
16.01.1860
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
78 лет от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.