Голенков Михаил Казак Р. Медвежьего Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков Михаил Казак Р. Медвежьего Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1798

Отец: Галенок Яков Запарожский Казак Р. Медвежьего Федоров

Мать: Голенкова Татьяна Прокофьева

Бракосочетание
12.02.1826

Жена: Голенкова Екатерина Георгиева

м. 26 ж. 21
Рождение ребёнка
07.12.1826

Сын: Голенков Разумник Михайлов

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

сестра отцу Матрона
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Голенков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

Рождение ребёнка
25.05.1842

Сын: Голенков Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева

Смерть
Неизвестно
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