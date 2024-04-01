Голенков Михаил Казак Р. Медвежьего Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1798
Бракосочетание
12.02.1826
м. 26 ж. 21
Рождение ребёнка
07.12.1826
Сын: Голенков Разумник Михайлов
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
сестра отцу Матрона
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
Рождение ребёнка
25.05.1842
Сын: Голенков Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Голенкова Екатерина Георгиева
Смерть
Неизвестно