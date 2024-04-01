Голенков Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенков Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голенков Михаил Казак Р. Медвежьего Яковлев

Мать: Голенкова Екатерина Георгиева

Рождение ребёнка
17.01.1873

Сын: Голенков Афанасий Петров

Мать ребёнка: Голенкова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Олимпиада Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
31.10.1877

Дочь: Зиновья Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Григорий Петров

Мать ребёнка: Голенкова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Фекла Иванова

Смерть
Неизвестно
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